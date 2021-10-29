Hamza Hamzaoğlu: Golü bulsaydık farklı olabilirdi

29 Ekim 2021 Cuma 23:25 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 23:25

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-1 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları:

'HAMLELERLE TAKIMI CANLANDIRDIK'

İlerleyen dakikalarda orta sahalarının oyundan düştüğünü kaydeden Hamza Hamzaoğlu, "Orta sahalarımız açık vermeye başladı, yorulmaya başladılar. Hamleler yaptık, canlandırdık da takımı ardından pozisyonlar da yakaladık. Golü bulsaydık farklı olabilirdi. Gol ararken kornerden gol yedik. Sonrasında da son vuruşlarda da etkili olamadık. İkinci yarıda Trabzonspor'un çok pozisyonu yoktu, biz daha etkiliydik. Maçı kaybettik ama güzel gelişmeler olduğunu gördük. Önümüzdeki haftalarda İnşallah sonuca da yansıtacağız bunları." ifadelerini kullandı.

'KAZANSAYDIK TEBRİK EDERDİM'



Gelecek hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Puan hedefim yok, hedefimiz bir sonraki maç ve onu kazanmak.. Hatalardan dersleri çıkarmak lazım. Oyuncularımdan ve oyundan memnunum, teşekkür ettim onlara, kazansaydık tebrik ederdim. Trabzonspor'u tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.