Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımızdan memnunum

21 Kasım 2021 Pazar 19:10 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 19:10

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularının sahada teslim olmadan sonuna kadar savaştığını belirterek, 'Geçtiğimiz maçın moraliyle buraya geldik. Konyaspor'un iyi bir takım olduğu ve etkili oyuncuların olduğunu biliyorduk. Buradan en kötü 1 veya 3 puanla gideriz, diye düşünüyorduk. Ama yediğimiz ilk gol bütün planları değiştirdi. Takım ona rağmen iyi mücadele etti. Konyaspor hak ettiği galibiyeti aldı. 3-0 mağlubiyet çok kötü gibi görünse de ortaya koyduğumuz mücadeleye baktığımızda oyuncularımızdan memnunum. Teslim olmadan sonuna kadar savaşmaları konusunda kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hamzaoğlu, devre arasına kadar önlerinde 6 maç olduğunu ve bu maçlarda en iyi puanları almayı istedikleri ifade ederek, 'Devre arasında eksiklerimiz varsa, ona göre şimdiden çalışıyoruz. Ama şu an takımın performansını daha üstlere taşımak için çalışıyoruz." dedi.