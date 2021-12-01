Hamza Hamzaoğlu: Süper Lig'de mücadele edemeyeceğimizi net bir şekilde gördük

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:31 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:31

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde forma şansı bulamayan genç oyunculara şans verdiklerini, bu oyuncuların son durumunu herkesin gördüğünü belirtti.

Asıl hedeflerinin ligde katkı sağlayacak oyuncuların performansını görmek olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Onların performansını artırmak için kupa önemliydi. İlk maçtan maalesef elendik. Hem biz hem herkes ve oyuncularımız herkes durumumuzu gördü. Daha ne kadar çok çalışmamız gerektiğini, bu seviyeyle ne formayı alabileceğimizi ne de Süper Lig'de mücadele edemeyeceğimizi çok daha net bir şekilde gördük." diye konuştu.

Çaykur Rizespor kadrosunda bulunan oyuncuların formanın hakkını vermesi gerektiğine dikkat çeken Hamzaoğlu, "Kadromuzda bulunan oyuncularla Ankaraspor'u yenemiyorsak elenelim. Ligin yükünü çeken oyuncuları burada zorlamak istemedim. Geçen hazırlık maçında Gökhan Gönül'ü kaybettik. Başka bir kayba daha tahammülümüz yok. Bu takımla da yenmemiz lazım. Bu maçın her şeye etkisi olacak ve biz daha net karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA BOLASEİ, HAMZAOĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEDİ

Hamzaoğlu,Yannick Bolasie'nin Yukatel Kayserispor maçı öncesinde ilk 11'de oynamayacağını anlamasının ardından kendisinin kadrodan çıkarılmasını istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"(Ben 11 oynamayacaksam oturmanın bir anlamı yok) dedi. Biz de 'iyi' dedik ve kadroya almadık kendisini. İki gün sonraki antrenmana geldiğimizde hala aynı düşüncede olduğunu gördük. Kendisinin özür dilemesi gerekirken takımdan ve bizden hala daha haklıymış gibi bir tavır içinde olduğunu görünce antrenmanın başında 'Bolasie sen yeterince düşünmemişsin. Lütfen antrenmanı terk et ve düşün iyi şekilde' dedim. Aynı şekilde devam etse tavrım değişmeyecekti. Daha sonra geldi, konuştuk. Özür diledi. İlk antrenmanda arkadaşlarından özür dileyeceğini söyledi.'

ANKARASPOR CEPHESİ

Ankara temsilcisinin teknik direktörü Özcan Kızıltan ise çok doğru bir mücadele ile haklı bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Kızıltan, hak ederek kazandıklarını vurgulayarak, "Maçın ilk yarısında rakibimize pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise çok pozisyonumuz var. Özellikle golden sonra yakaladığımız birçok pozisyonu değerlendiremedik. Çok daha farklı bir sonuç olabilirdi. Süper Lig ekibine karşı çok doğru bir oyun oynadık. Ankaraspor'a yakışır mücadele ederek tur atladığımız için mutluyuz." diye konuştu.