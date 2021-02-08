Hamza Hamzaoğlu: Üzüntülüyüm! Oyuncularım mücadele ediyor, savaşıyor, koşuyor...

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:12 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:12

Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmak istediklerini fakat başaramadıklarını dile getirdi.

Çok pozisyona girmelerine karşın son vuruşlarda eksik kaldıklarını aktaran Hamzaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçta 1-0 geri düştük, yine geriden gelmek zorunda kaldık. İkinci yarı oldukça baskılı oynadık. Bir hayli orta yaptık, pozisyon üretmeye çalıştık ancak maalesef golle buluşamadık. Belki golü bulup beraberliği yakalasaydık, oyun daha farklı olurdu, galibiyete gidebilirdik. Son dakikalarda risk aldığımız için ikinci golü yedik. Üzüntülüyüm. Oyuncularım bu kadar mücadele ediyor, savaşıyor, koşuyor, ceza sahasına giriyor. Bunları sonuçlandırmamız lazım. Son ortalarımız ve vuruşlarımız biraz daha iyi olmalı."