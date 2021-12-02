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Spor

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rizespor'da maçın hazırlıkları devam etti. Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu maç hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA2 Aralık 2021 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 18:44
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; Ankaraspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular düz koşu yaptı. Takımda ki diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışması, taktik çalışması ve çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçı ile ilgili tabii ki düşüncelerimiz, hazırlığımız var. Fenerbahçe maçında da en iyi şekilde oynayıp, deplasmandan iyi bir puanla döneriz." dedi.

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