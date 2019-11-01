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2014’te Prandelli’den boşalan koltuğa oturan ve o sezon 3 kupa kaldırarak Galatasaray tarihine adını yazdıran Hamza Hamzaoğlu’nun Gençlerbirliği ile anlaşması sürpriz bir gelişme olarak görülürken, tecrübeli teknik adamın son yıllarda kümede kalma savaşı veren takımlarla anlaşması dikkatlerden kaçmıyor.

'HAMZA HAMZAOĞLU'NUN KARİYER PLANLAMASI KÖTÜ'

Galatasaray’dan sonra Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor ve Erzurumspor gibi takımları çalıştıran Hamza Hamzaoğlu’nun kariyer planlamasını iyi yapmadığı yönünde yorumlar yapılırken 49 yaşındaki teknik adamın Süper Lig’in en zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Gençlerbirliği ile anlaşması ‘3 kupalı hoca’ hakkında ‘Sürekli yanlış tercihler yapıyor ve kendisini bitiriyor’ değerlendirmeleri günden güne artmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon kümede kalma savaşı veren ve ligden düşen Akhisarspor’un kapısından dönen, daha sonra Erzurumspor’la anlaşmaya varan Hamza Hamzaoğlu ‘Dadaşların’ vedasına engel olamazken, tecrübeli çalıştırıcının Gençlerbirliği’nde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.