Hande Baladın davasına Eczacıbaşı'da dahil oldu

Konunun Türkiye gündemine taşıması ardından harekete geçen polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı. Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

İKİNCİ ŞİKÂYET SPOR KULÜBÜNDEN

Yeni bir şikâyet, milli voleybolcu Hande Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Mustafa Neşeli'nin spor kulübünün yöneticilerine ve bünyelerinde yer alan Hande Baladın'a milyonlarca insanın bulunduğu sosyal medya platformundan tehdit ettiği anlatıldı. Dilekçede tehdit paylaşımlarına yer verildi.

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Mustafa Neşeli'nin paylaşımlarında geçen "Asit atacağım, canınızdan almazsam o zaman ben de sizden beter olayım. Diri diri yakacağım. Arabanı tararım" ifadelerinin saldırgan bir tutum sergilediği belirtildi.

Dilekçede, Mustafa Neşeli'nin şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü yönetimi ve bünyesindekilerinin çalışma hürriyetini etkilediği vurgulandı.

CEZALANDIRMASI TALEP EDİLDİ

Aynı zamanda Hande Baladın'ın da antrenmanlarda endişe ve korku duyduğu belirtildi.

Spor Kulübü adına yapılan şikayette, Mustafa Neşeli hakkında 'Tehdit' ve 'İş ve çalışma hürriyeti ihlal' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcılık soruşturma başlattı.