Hannover 96, Eren Derdiyok için geliyor
Galatasaray'da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eren Derdiyok'a talip çıktı.
Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
TARAFTAR İSTEMİYOR
Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.
(Takvim)
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