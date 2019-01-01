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Hannover 96, Eren Derdiyok için geliyor

Galatasaray'da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eren Derdiyok'a talip çıktı.

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Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.

(Takvim)

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