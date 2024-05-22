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Spor

Hansi Flick, Barcelona'yı istiyor

Son dönemde adı birçok dünya deviyle anılan Hansi Flick için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman çalıştırıcının, Barcelona'nın teknik direktörü olmak için Bayern Münih'i reddettiği belirtildi. İşte detaylar...

22 Mayıs 2024 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
Hansi Flick, Barcelona'yı istiyor
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Sezon sonunda Xavi ile yollarını ayırmak isteyen Barcelona'ya, yıldız teknik adamdan istediği haber geldi.

GÖNLÜ BARCELONA'DA

Fabrizio Romano'nun haberine göre Hansi Flick, Barcelona'nın başına geçmek istiyor.

Haberin detaylarında 59 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün, Bayern Münih'in teklifini reddettiği ve Barcelona'yı çalıştırmak istediği iddia edildi.

25 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı yöneten Hansi Flick bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken maç başına 1.76 puan ortalaması tutturdu.

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