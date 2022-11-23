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Spor

Hansi Flick: Bu bizim için acımasız bir hayal kırıklığı

2022 Dünya Kupası ilk maçında Japonya'ya 2-1 yenilen Almanya'da teknik direktör Hansi Flick, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:36 - Güncelleme:
Hansi Flick: Bu bizim için acımasız bir hayal kırıklığı
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Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Japonya'ya 2-1 kaybeden Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Hansi Flick karşılaşma sonrası konuştu.

"Bugün bireysel hataların bedelini ödedik" sözlerini kullanan Flick, "İlk yarıda birçok fırsat kaçırdık. Yaptığımız bireysel hatalar olmamalıydı. Japonya'nın savunmadan hücuma hızlı çıktığını biliyorduk ve bugün de tam bunu yaptılar." dedi.

Oyuncu değişiklikleri için gelen soruya, "Takıma taze enerji katmak istedik" diyen Alman teknik adam, "Bu bizim için acımasız bir hayal kırıklığı. İlk yarıda yüzde 78 topla oynadık ve ikinci yarıda yararlanamadığımız fırsatlar oldu. Tekrarlanmayacak bireysel hatalar yaptık. Bunları analiz edeceğiz ve İspanya maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." yorumunda bulundu.

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