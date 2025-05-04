İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2025 Pazar / 7 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hansi Flick: Inter maçında kalede Szczesny olacak
Spor

Hansi Flick: Inter maçında kalede Szczesny olacak

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Valladolid ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Szczesny'in Inter ve Real Madrid maçında kalede olabileceğini duyurdu.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2025 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Hansi Flick: Inter maçında kalede Szczesny olacak
ABONE OL

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Real Valladolid ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Barcelona'da eylül ayından bu yana sakatlığı bulunan kaleci Marc Andre ter Stegen, Valladolid maçıyla geri dönmüş ve ilk 11'de forma giymişti. Hansi Flick, Valladolid maçının ardından yaptığı açıklamada ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında ve ligdeki Real Madrid maçında Wojciech Szczesny'ye forma vereceğini söyledi.

Alman teknik adam, Valladolid maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ter Stegen'in geri dönmesinden çok mutluyum ama Inter ve Real Madrid maçlarında Szczesny forma giyecek." sözlerini sarf etti.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında salı günü Inter ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hansi Flick'in ekibi, ligde gelecek hafta ise Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.