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Spor

Hansi Flick'in maaşı belli oldu

Barceloa'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in Katalan ekibinden alacağı yıllık ücret netleşti.

1 Haziran 2024 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Hansi Flick'in maaşı belli oldu
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Barcelona'da teknik direktörlük görevine getirilen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu.

Sky Sport'un haberine göre; Flick, Katalan kulübünden yıllık 9 ile 11 milyon Euro arasında bir brüt ücret alacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde şarta bağlı bonuslar da bulunuyor.

FLICK, HEIKO WESTERMANN'I İSTİYOR

Bu arada Flick'in teknik kadrosunda Almanya U19 Milli Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük yapan Heiko Westermann'ı da görmek istediği öğrenildi. Haberde, Hansi Flick'in tecrübesine, İspanyolca bilmesine ve Almanya'daki başarılı kariyerine güvendiği Westermann'ı ekibine almak istediği ve Barcelona yönetiminin bu konuda müzakerelere devam ettiği kaydedildi.

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