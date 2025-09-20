İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

Hansi Flick'ten Ballon d'Or açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaklaşan Ballon d'Or ödülüne dair açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi20 Eylül 2025 Cumartesi 16:22
Hansi Flick'ten Ballon d'Or açıklaması
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaklaşan Ballon d'Or ödülüyle ilgili konuştu.

Alman teknik adam, "Oyuncularımız bu ödüle aday gösterildi ve aday gösterilen herkes bu ödülü hak ediyor. Orada olup kazanana saygı göstermeliyiz, bu gerekli." dedi.

REAL'E GÖNDERME Mİ?

Flick'in bu sözleri, ezeli rakip Real Madrid'e gönderme olarak yorumlandı.

Ballon d'Or ödülünü geçen yıl Real Madrid'den Vinicius'un kazanması bekleniyordu ancak ödülü kazanan ismin Manchester City'den Rodri olduğu ödül töreninden saatler önce basına sızdı.

Real Madrid, bu haberin ardından ödül törenine katılmadı ve ödülü kazanan isim Rodri oldu.

Ballon d'Or ödülü bu yıl 22 Eylül'de Paris'te sahibini bulacak.

