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Spor

Hansi Flick'ten Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olduğu konuşulan Hansi Flick'ten açıklama geldi. Flick, Mart ayına kadar takım çalıştırmayacağını söyledi.

19 Aralık 2023 Salı 21:11 - Güncelleme:
Hansi Flick'ten Beşiktaş açıklaması!
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Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Hansi Flick'ten geleceğine dair açıklama geldi.

Alman teknik adam, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyledi.

Sports Digitale'ye konuşan Flick, "Geleceğimle alakalı çok fazla söylenti var. Benim için şu anda en önemli şey rehabilitasyonumu tamamlamak. Bu durumdan dolayı Mart ayına kadar geleceğimle ilgili bir şeye bakmayacağım. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Son olarak Alman Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.

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