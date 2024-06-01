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Spor

Hansi Flick'ten Joao Felix kararı!

Barcelona'da Xavi Hernandez'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Hansi Flick, takımın gündemine dair kararlar almaya başladı.

1 Haziran 2024 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Hansi Flick'ten Joao Felix kararı!
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Barcelona'da Xavi Hernandez'in ardından göreve gelen Hansi Flick, kadro yapısı ve transfer için düğmeye bastı.

Marca'da yer alan habere göre, Alman teknik adam, geçen sezon Atletico Madrid'den kiralanan Joao Felix'in bir yıl daha takımda kalmasını istiyor.

YÖNETİME İLETTİ

Flick'in, bu kararını yönetime ilettiği ancak Barcelona'da Joao Felix'in transferi konusunda nihai bir karar verilmediği kaydedildi.

YENİDEN KİRALANABİLİR

Barcelona'nın Felix'i yeniden kadrosuna katması durumunda bu transferin yine kiralık olacağı, Portekizli futbolcunun bonservisiyle transfer edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 24 yaşındaki Joao Felix, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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