Haraslin, Aslan’a yeşil ışık yaktı

TEKNİK Direktör Terim’in istediği isimler arasında yer alan Lukas Haraslin, Galatasaray’da forma giymeye hazır olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılı takım,asıl mevkisi sol kanat olan ancak sağ kanat ve santrfor mevkisinde de görev yapan çok yönlü oyuncu için bir süredir zemin yokluyordu.

OLUMSUZ CEVAP VERMEDİM

Lechia Gdansk formasını giyen Slovak futbolcu,Polonya basınına yaptığı açıklamada gönlünün G.Saray’da olduğunu söyledi. 23 yaşındaki Polonyalı futbolcu, “Basında İtalya’dan teklifler geldiği yazıyor. Ancak sadece İtalya’dan teklif yok. Galatasaray’ın da benimle ilgisi var. Ve onlara olumsuz cevap vermedim” dedi.

33 MAÇTA 4 GOL, 8 ASİST

Haraslin şöyle devam etti: “Transferimle menajerim ilgileniyor. Galatasaray çok güçlü bir takım. Böyle büyük bir takımdan teklif almak sevindirici. Ancak şu anda Gdansk’ın oyuncusuyum. Kulüpler anlaşırsa, Türkiye’de seve seve futbol oynarım” diye konuştu. Haraslin geçen sezon 33 maçta, 4 gol atıp, 8 asist yaptı.