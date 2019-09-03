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‘Harcama limiti’ devrimi

TFF, yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre Süper Lig kulüplerinin bu sezonki harcama limitlerini açıkladı. G.Saray’ın 368.8 milyon TL ile ilk sırada yer aldığı listede Antalya 23.8 milyon lirayla son sırada

  • Star Spor
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre, Süper Lig kulüplerinin bu sezonki harcama limitlerini açıkladı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanan kulüplerin takım harcama limitlerinin, 2018-19 sezonunda Süper Lig’i 7 ile 15. sıralar arasında tamamlamış kulüplerin 2019-20 sezonunda belirlenen takım harcama limitlerinin ortalamasının alınarak tespit edildiği ifade edildi. Listeye göre en fazla harcama limiti olan kulüp 368 milyon 811 bin 670 TL ile Galatasaray olurken, Beşiktaş 256 milyon 534 bin 570 lira ile ikinci, Fenerbahçe de 206 milyon 439 bin 81 TL ile üçüncü sırada yer aldı. Başakşehir’in 149.5, Trabzonspor’un ise 88.5 milyon liralık harcama limiti bulunuyor. Harcama limiti en az olan kulüp ise 23 milyon 898 bin 21 TL ile Antalyaspor oldu.

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