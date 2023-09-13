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Spor

Harcamaları ile rekor kırdı! Transfer şampiyonu: Pep Guardiola

Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola transfer harcamalarında zirveye yerleşti. İspanyol çalıştırıcı 3 farklı kulüpte toplam 78 futbolcu için 2 milyar 40 bin euro harcayarak Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho'yu geride bıraktı.

13 Eylül 2023 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Harcamaları ile rekor kırdı! Transfer şampiyonu: Pep Guardiola
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Pandeminin etkisiyle dünyada 2020 ve 2021 yıllarında düşen geçen yıl 4.6 milyar Euro ile rekor kırdığı 2019 yılına (5.4 milyar Euro) yaklaşamasa da çıkışa geçen transfer harcamaları 2023 yılında rekor bir artışla 6.8 milyar Euro'ya ulaştı. Önceki yıllarda olduğu gibi transferde en çok harcamayı Avrupa kulüpleri (5.6 milyar Euro), yaparken burada da İngiliz temsilcileri 2.8 milyar Euro ile zirvede yer aldı. Ada'da 461 milyon Euro ile Chelsea sadece İngiltere, Avrupa'nın değil dünyanın transfere en çok para döken kulübü oldu.

JOSE MOURİNHO'YU KOLTUĞUNDAN ETTİ

Ancak konunun kulüpler dışında bir de o takımlara oyuncuları aldıran teknik direktörler boyutu var. Pep Guardiola kariyeri boyunca çalıştırdığı 3 takıma toplamda 78 oyuncu transfer ederken Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City toplamda 2 milyar 40 milyon Euro harcadı. Guardiola böylece hem en çok bonservis harcaması yapan hem de 2 milyar barajını geçen ilk teknik adam oldu. Önceki rekorun sahibi olan Jose Mourinho ise 1 milyar 860 milyon Euro ile 2. basamağa geriledi. Carlo Ancelotti de 1 milyar 690 milyon Euro ile 3. sırada.

BU YILIN ŞAMPİYONU OLAN POCHETTİNO 9.

Bu arada Guardiola 3 kulübün kasasından 2 milyar Euro'nun üzerinde para çıkmasına neden olsa da şu zamana kadar yaptığı satışlardan da 978 milyon Euro'luk bir kazanç elde edilmesini sağladı. İspanyol teknik adam bu istatistikte 3. basamakta yer alırken zirvede oyuncu satışlarından Atletico Madrid'e 1.3 milyar getiren Diego Simeone var. 999 milyon Euro'luk satış yapan Leonardo Jardim ise 2. durumda. Öte yandan bu senenin transfer şampiyonu Chelsea'nin hocası Mauricio Pochettino da 1 milyar 150 milyon Euro ile 9. sırada kendine yer buldu.

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