Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve takımın orta sahası Amir Hadziahmetovic, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hırvat antrenör, "Hayal kırıklığına uğradık. Kazansaydık, yolumuza devam edecektik ama üzgünüz. İyi bir durumda değiliz. İdmanda yeterince çalışıyoruz ama maçlara yansımıyor. Oyuncuların hazır olduğunu düşünüp görüyoruz ama maçta hep bir şey eksik oluyor. Eksik ne? Bazen şut, bazen birebirler... Evet, iyi değiliz. Daha çok çalışmak ve bu mağlubiyetleri galibiyetlere çevirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"BAILLY, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"

Hari Vukas, maç içerisinde baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan Bailly hakkında gelen soruya, "Eric Bailly baş travması yaşadı. Şu anda hastanede ve kontrol altında. Çok ciddi gözükmüyor durumu ama sağlık ekibi bilgi verecek." cevabını verdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın orta sahası Amir Hadziahmetovic açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hadziahmetovic, "Bir kötü maç daha oldu! İşler ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım işleri değiştiririz. Böyle olmuyor, taraftarları kızdırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, "Takım olarak karanlık günler geçiriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için birkaç galibiyete ihtiyacımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.