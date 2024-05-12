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Spor

Hari Vukas: Fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Fenerbahçe maçında çok fazla bireysel hata yaptıkları için başaramadıklarını söyledi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Hari Vukas: Fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bugün buraya oyun oynamak için geldik. Kendi alanımızda bekleyip, savunma yapmak istemedik. Rakibin kaliteli oyuncuları olduğu için biz de fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık, mağlup olduk. Önümüzde final niteliğinde maç var; Konyaspor maçı. Kendi kaderimizi kendi elimizde tutuyoruz. Umut ediyorum ki bu maça iyi şekilde hazırlanıp maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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