Hari Vukas'tan takımına öz eleştiri: ''Beşiktaş'ın bahanesi olamaz''

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Hari Vukas, "Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi." dedi.

"MAZARET, BAHANE OLAMAZ"

Vukas, sözlerine, "Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz." diye devam etti.

Hırvat futbol adamı, "3 günde 1 maç oynuyoruz. Şu an en önemlisi maç kazanmak, acilen. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Tekrar 3 puan almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Hari Vukas son olarak, "Aslında zor maçlar oynadık. Deplasmandaki Galatasaray maçı ne kadar zor, anlatmama gerek yok. Bodo, buraya gelen her takıma sıkıntı yaratıyor. Kötü sonuçlar aldık ama unutmak, pozitif bakmak zorundayız. 2 maç kaybettik ama toparlanmak için birkaç günümüz var. Bu kötü durumu pozitife çevirmeliyiz." dedi.