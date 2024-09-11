Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmasının ardından Ay-Yıldızlı formayla İzlanda karşısında maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı hat-trickle İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda gecenin yıldızı oldu. Henüz günler önce 12 milyon euroya Benfica'nın yolunu tutan Aktürkoğlu'nun tarihi performansı, Portekiz'de de geniş yankı uyandırdı. Ülkenin köklü gazetelerinden A Bola, Kerem'in oyununu "Türkiye teknik direktörü, Aktürkoğlu'na teslim oldu. Harikanın ötesinde" şeklinde servis etti.

2 DAKİKALIK SÜRE YETTİ

ZeroZero'nun yorumu, "Aktrickoglu! Benfica'nın yeni transferi Türkiye için şov yaptı" şeklinde oldu. SAPO, "Benfica'nın yeni transferi Aktürkoğlu, Türkiye'nin galibiyetinde hat-trick yaparak parladı" diye yazdı. Mais Futebol, "Hattrickle Benfica oyuncusu Aktürkoğlu, Türk zaferine öncülük etti" ifadelerini kullandı. Ojogo, "Milletler B Ligi'nde tüm ödüller Kerem Aktürkoğlu'na gitti"; Portekiz basınının köklü spor kaynaklarından Record ise "Aktürkoğlu'nun İzlanda'ya gol atması için iki dakikadan az bir süre yetti" şeklinde servis etti.

BENFİCA KUTLAMADI!..

Öte yandan 25 yaşındaki hücumcunun tarihi performansının ardından yeni ayrıldığı kulübü Galatasaray, milli futbolcu için sosyal medyadan özel bir paylaşım yaptı. Daha önce Aktürkoğlu'nu eleştirenler dahi, maç kazandıran bu performansla ilgili hayranlıklarını paylaştılar. Ancak Kerem'in yeni transfer olduğu Benfica'nın maç akşamı olan suskunluğu da dikkatlerden kaçmadı. Aktürkoğlu X platformunda TT olurken; Benfica, milli yıldızla ilgili herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih etti.

MONTELLA'NIN YENi PRENSİ

İzlanda karşısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde 15 maça çıkan A Millilerin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. 15 maçta 22 gol atan Milliler'de 5 golün sahibi Aktürkoğlu oldu. Onu üçer golle Cenk Tosun, Barış Alper Yılmaz, Hakan ve Merih takip etti.