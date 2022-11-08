Haris Seferovic: Ben sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum

Galatasaray'ın Ofspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Haris Seferovic, konuştu.

Kazanıp tur atladıkları için mutlu olduklarını belirten Seferovic maçın zor geçtiğini belirterek, "En önemlisi kazanmaktı. Zor olduğunu kabul etmek lazım. Farklılıklar vardı takım içerisinde. Bu da herhalde işimizi zorlaştırdı. Sonunda kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Galatasaray kadrosunda 3 yetenekli forvet olarak görev yaptıklarını ancak tercihin hocaya ait olduğunu belirten golcü oyuncu, "Hoca karar veriyor, 3 iyi forvetiz. Ben her zaman buradayım. Bu mücadelenin olması güzel bir şey. Ben sürekli kendimi geliştirmeye, en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek açıklamalarını noktaladı.