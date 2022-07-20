Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

Haris Seferovic, İstanbul'da. Galatasaray, forvet transferini resmiyete dökmek için artık geri sayımda.

Sarı-kırmızılıların, Benfica ile kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.

İsviçreli golcünün kısa süre içerisinde kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.