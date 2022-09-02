Haris Seferovic için ayaklandılar! Yer yerinden oynadı...

Galatasaray'ın bu yaz Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic için yeni bir gelişme yaşandı. Haris Seferovic'in sözleşmesindeki 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu taraftarların tepkisine neden oldu.

HARIS SEFEROVIC, KİRALIK OLARAK ALINMIŞTI

Bu yaz yaptığı transferlerle gündem olan Galatasaray, forvete Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralık olarak getirdi. İsviçreli golcü sarı-kırmızılılardan bu sezon için 2.3 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Haris Seferovic, Galatasaray kariyerine iyi başlayamadı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında da sahaya çıkan Haris Seferovic takımına gol ve asist katkısında bulunamadı. Oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis ise attığı gollerle takımının galibiyetlerinde büyük pay sahibi oldu.

HARIS SEFEROVIC İÇİN AYAKLANDILAR

Kiralık olarak Benfica'dan kadroya katılan Haris Seferovic'in 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ortaya çıkmasıyla yer yerinden oynadı. Birçok sarı-kırmızılı taraftar 30 yaşındaki golcü için sözleşmeye satın alma opsiyonunun koyulmasını eleştirdi.