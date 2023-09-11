Haris Seferovic için Galatasaray itirafı!

Galatasaray'da geçen sezon yarım dönem forma giyen Haris Seferovic için bir itiraf geldi.



Seferovic'in eşi Amina Seferovic, 31 yaşındaki oyuncunun transferleri nedeniyle son dönemde çok sık taşınmak durumunda kaldıklarını söyledi ve Galatasaray'da daha uzun süre kalmayı beklediklerini aktardı.

"DAHA UZUN KALMAYI BEKLİYORDUK"

Amina Seferovic, geçen sezonun başında Haris Seferovic'in Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak, "Oraya daha uzun süre kalmayı umarak gittik" sözlerini kullandı.

İsviçreli golcünün Galatasaray'dan sonra Celta Vigo'ya transferiyle ilgili konuşan Amina Seferovic, "Taşınmak son derece zaman alıcı. Gümrük işlemleri ve kişisel eşyalar büyük bir karmaşa ve Türkiye Avrupa Birliği'nin bir parçası değil" diye konuştu. Bu yüzden Seferovic'in Galatasaray'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından mayıs ayına kadar İstanbul'da kaldıklarını söyleyen Amina Seferovic, "Mayıs ayında sezon bittiğinde, yaklaşık dört ya da beş kez uçakla gidip gelmiştik. Her uçuş yaklaşık beş saat sürüyor" sözlerini kullandı.

"GELEN TEKLİFTEN ETKİLENDİK"

Amina Seferovic, Haris Seferovic'in Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'dan teklif aldığında bu tekliften etkilendiklerini aktardı ve Dubai'ye taşındıkları için memnun olduklarını söyledi. Seferovic, "İkimiz de tekliften hemen etkilendik. Burada kendimizi rahat hissediyoruz. Haris en başından beri Dubai'de kendini evinde hissettiğini söyledi." diye konuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Haris Seferovic'in geçen sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Sarı-kırmızılı takım devre arasında ise İsviçreli golcü ile yollarını ayırmış ve 31 yaşındaki futbolcu İspanya'dan Celta Vigo'ya imza atmıştı.

Galatasaray forması altında 13 maçta süre bulan Haris Seferovic, 3 kez gol sevinci yaşadı.