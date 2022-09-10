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  • Haris Seferovic için sürpriz teklif! Resmen duyurdular: Geldiği gibi...
Spor

Haris Seferovic için sürpriz teklif! Resmen duyurdular: Geldiği gibi...

Haris Seferovic, Galatasaray'da yeni transferler arasında hayal kırıklığına uğratan isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılıların bu yaz kadrosuna kattığı Haris Seferovic için AEK'in teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

10 Eylül 2022 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın bu yaz büyük Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yunan takımlarından AEK'in Haris Seferovic için teklif yaptığı iddia edildi.

HARIS SEFEROVIC DAHA YENİ GELMİŞTİ

Bu yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray, yaptığı transferlerle gündem oldu. Sarı-kırmızılıların transferlerinden biri de Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'ti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk 4 haftasında da ilk 11'de yer alan Haris Seferovic, performansıyla beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. Aldığı sürede skora etki edemeyen İsviçreli golcü, 5. haftada oynanan Gaziantep FK maçına yedek başladı ve ikinci yarıda 14 dakika süre alabildi.

AEK'TEN HARIS SEFEROVIC TEKLİFİ

İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK Atina, Haris Seferovic için Benfica'ya resmi teklifte bulundu.

Transferde son kararı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica ve kiralık sözleşmesi olan Galatasaray verecek.

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