Haris Seferovic'ten Galatasaray açıklaması! 'Saygı duyuyoruz'

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Benfica'nın golcü oyuncusu Haris Seferovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın gücünün bilincinde olduklarını kaydeden Seferovic, "Galatasaray iyi bir takım ama yarın iyi bir sonuç bekliyoruz. İyi bir form durumumuz var, Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Kendimize güveniyoruz ve iyi oynayıp, iyi bir skorla ayrılmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazanmayı hedeflediklerini belirten İsviçreli golcü, "Buraya kazanmaya geldik. Karşımızdaki takım da tahminimize göre böyle düşünüyor. Galatasaray da iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Büyük bir maç, ciddi bir çarpışma olacak" diye konuştu.

(Sporx)