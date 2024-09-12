Haris Seferovic'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü

İsviçreli santrfor Haris Seferovic, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transferi hakkında konuştu. Haris Seferovic, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile birlikte oynadığı döneme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Benfica'da uzun yıllar forma giyen Haris Seferovic, Kerem Aktürkoğlu'nun çalışkan bir futbolcu olduğunu ve Benfica'nın hücum hattına önemli bir rolü olabileceğine dikkat çekti.

'KEREM AKTÜRKOĞLU ÇALIŞKAN OYUNCU'

Kerem Aktürkoğlu'nun tekniğinin çok iyi olduğunu vurgulayan Haris Seferovic, "Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. Galatasaray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'da oynadığı dönemde beğendiğini belirten İsviçreli forvet, "O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi" şeklinde konuştu.

SEFEROVİC'İN İSTATİSTİKLERİ

Haris Seferovic, 2017-2018 sezonunda imza attığı Benfica'dan 2022-2023 sezonun başında Galatasaray'a kiralanmıştı. Benfica'da 188 maça çıkan Haris Seferovic, 74 gol atmış ve 24 asist yapmıştı.

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