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Spor

Harry Kane, Bayern Münih'i zafere taşıdı

Almanya Bundesliga'nın 11.hafta karşılaşmasında Bayern Münih, evinde Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 01:20 - Güncelleme:
Harry Kane, Bayern Münih'i zafere taşıdı
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Almanya Bundesliga'nın 11.hafta karşılaşmasında Bayern Münih, evinde Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, Harry Kane 63. dakikada, 90+3. dakikada penaltıdan ve 90+5. dakikada kaydetti.

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transferi Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle 12 maç sonunda takım kadrosuna alındı. Mücadelede 90+4'te oyuna dahil oldu.

Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı 11 maçta da yenilmedi.

Bayern Münih, bu maçın ardından puanını 29 yaptı. Augsburg, 12 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Augsburg, Bochum'u konuk edecek.

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