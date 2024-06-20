Harry Kane: Daha iyi olabiliriz

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalan İngiltere'de kaptan Harry Kane karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Turnuva öncesinde kolay bir maç olmayacağını söylediklerini belirten Kane, "Sanırım turnuvadan önce kolay maç olmadığını söylemiştik ve bence bu gösteriyor. Ulaşabileceğimiz seviyeler var ve hem topla hem de topsuz oyunda daha iyi olabiliriz. Bence iyi bir takım olduğunuzun işareti, en iyi performansınızı göstermediğiniz halde son iki maçta olduğu gibi sonuç almanın bir yolunu bulmanızdır. Grupta üst sıralardayız. Kendimizi geliştirebileceğimizi biliyoruz. Evimizde büyük bir gürültü ve biraz da hayal kırıklığı olacağını biliyorum ama bunu son EURO'da İskoçya ile berabere kaldığımızda da yaşamıştık. Adım adım oraya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Son olarak baskı yapmakta zorlandıklarını söyleyen Harry Kane şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bence maçlara iyi başlıyoruz ama takımlar derinlere indikçe baskıyı nasıl kuracağımızdan ve kimin gideceğinden emin olamıyoruz. İkinci yarıda biraz değişiklik yapmaya çalıştık ama zor oldu. Danimarka'yı tebrik etmek lazım, bize bazı tehditler yarattılar. Genel olarak geriye dönüp bakmalı ve nereleri geliştirebileceğimizi görmeliyiz."