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Spor

Harry Kane duble yaptı, Bayern Münih kazandı

Bayern Münih, Harry Kane'in 2 gol attığı maçta Augsburg'u 3-1 mağlup etti ve lige 2'de 2 ile başladı.

27 Ağustos 2023 Pazar 21:08 - Güncelleme:
Harry Kane duble yaptı, Bayern Münih kazandı
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Almanya 1. Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Uduokhai kendi kalesine, 40. dakikada penaltıdan ve 69. dakikada Harry Kane kaydetti. Augsburg'un tek golü 87. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae, maça ilk 11'de başladı ve 81. dakikada yerini De Ligt'e bıraktı.

Augsburg'ta Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mergim Berisha, maça ilk 11'de başladı ve 66 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Augsburg ise 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'ın konuğu olacak. Augsburg ise evinde Bochum'u ağırlayacak.

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