Harry Kane: Galatasaray ile rövanşın zor olacağını biliyorduk

Bayern Münih'e Galatasaray karşısında attığı iki golle galibiyeti getiren Harry Kane, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk golünün VAR'da iki kontrol edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan İngiliz golcü "Gergindim. Neredeyse üç kez golümü kutladım. İkinci seferde neyi kontrol ettiler bilmiyorum ama sonunda golün sayılması beni mutlu etti" dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Harry Kane "Galatasaray ile rövanşın zor olacağını zaten ilk maçtan sonra bekliyorduk. İlk yarıda da gol bilebilirdik ama son paslarda eksik kaldık. İkinci yarıda iyi iş çıkardık. Bir forvet olarak gol atmayı, sahada olmayı ve kazanmayı seviyorum. Takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum ve burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Harry Kane ayrıca "Gruptan çıkmayı garantilediğimiz için mutluyuz. Takım arkadaşlarımı da kutlarım." şeklinde konuştu.