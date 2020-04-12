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Spor

Harry Kane için çılgın transfer ücreti!

Tottenham milli oyuncusu Harry Kane'i sataraf rahatlamayı planlıyor. Kane için elde etmeyi planladıkları bonservis bedeli 220 milyon Euro. İngiltere Premier Ligi devi Manchester United bu transfere sıcak bakıyor.

12 Nisan 2020 Pazar 19:52 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 19:52
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İngiltere Premier Lig tarihindeki en büyük transfer gerçekleşiyor. Dünyaca ünlü golcü oyuncu Harry Kane için çılgın bir teklif geldi. Stadyum projesi ve corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik sorunlar yaşayan Tottenham'ı Harry Kane kurtaracak. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, golcüsü Harry Kane'i Manchester United'a satmaya hazırlanıyor.

HARRY KANE İÇİN ÇILGIN TRANSFER ÜCRETİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Hem İngiltere hem de futbol tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden birine imza atılması bekleniyor.

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