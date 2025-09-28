İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Harry Kane'den benzersiz başarı

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız golcü Harry Kane, rekorları alt üst etti.

28 Eylül 2025 Pazar 09:51
Harry Kane'den benzersiz başarı
Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, kulübü için rekorları alt üst etmeye devam ediyor.

Portekiz efsanesi Ronaldo, Real Madrid formasıyla 105 maçta 100 gol barajını aşmış, Erling Haaland da Manchester City formasıyla bu sayıya ulaşmıştı. Ancak Kane'in Alman devi adına ilk yarıda attığı penaltı ve ikinci yarıda attığı gol, onun sadece 104 maçta 100 gol atmasını sağladı. Bu, Bavyera ekibi için bir kulüp rekoru ve Avrupa'nın beş büyük liginde eşi benzeri görülmemiş bir başarıydı.

Kane, 2023'te Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olduğunda, birçok kişi Bundesliga'da başarılı olup olamayacağından şüphe ediyordu. Ancak istatistikleri yalan söylemiyor; 32 yaşındaki oyuncu, Alman devi karşısında defalarca rekor kırdı. Kompany'nin takımında ceza serisini uzattı ve inanılmaz gol atma performansını sürdürürse, daha fazlasını da gösterecek gibi görünüyor.

Bayern'in 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan bu maçın ardından, Kane'in takımı Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Baf deplasmanına gidecek. Ekim ayındaki milli maç arasına girmeden önce, Bavyera ekibi önümüzdeki Cumartesi günü Bundesliga'da Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.

