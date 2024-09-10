Harry Kane'den Ronaldo itirafı: Daha çok oynamam için bana ilham veriyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın sahasında Finlandiya ile karşılaşacak İngiltere'de kaptan Harry Kane karşılaşma öncesinde soruları yanıtladı.

Kane, Cristiano Ronaldo'nun kendisine ilham verdiğini ve kariyerine uzun yıllar devam edebileceğini söyledi.

Yıldız golcü açıklamasında, "Fiziksel ve zihinsel olarak kariyerimin zirvesindeyim. Ronaldo'nun dün 901. golünü atması ve 39 yaşında kariyerine devam etmesi, bana mümkün olduğunca daha çok oynamam için ilham veriyor." dedi.

Kane sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu oyunu seviyorum, İngiltere için forma giymeyi seviyorum ve bunun yakın zamanda bitmesini istemiyorum. Kaç kez forma giyebileceğimi ve kaç gol daha atabileceğimi kim bilir? Sınırları zorlamaya kararlıyım."

MİLLİ TAKIMDA 100. MAÇ

Harry Kane, yarın Finlandiya karşısında forma giymesi halinde İngiltere Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıkacak.

Kane, milli takımda forma giydiği 99 maçta 66 gol kaydetti.