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Spor

Harry Maguire istenmeyen adam ilan edildi

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İngiliz stoperi Harry Maguire'a çılgın bir teklifte bulundu. Kırmızı Şeytanlar, tecrübeli stoperin takımdan ayrılması için bu yolu da deneyecek.

2 Haziran 2023 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Harry Maguire istenmeyen adam ilan edildi
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Manchester United'a transfer olduğu günden beri eleştirilerin 1 numaralı hedefi olmayı kimseye kaptırmayan Maguire, kulüpte istenmeyen adam pozisyonunda bulunuyor.

Tarihler 2019 yılını gösterdiğinde Leicester City'den 87 milyon Euro gibi rekor bir transfer ücretiyle Manchester United'a transfer olan Maguire, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

MAAŞI CAN SIKIYOR

Manchester Unted; Raphael Varane, Lisandro Martinez ve Victor Lindelof gibi stoperlere sahipken Maguire ile yolların ayrılması planlarını yapıyor. İngiliz stoper, Manchester United'dan haftada yaklaşık 200 bin Euro gibi astronomik bir maaş kazanıyor.

KURTULMAK İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Daily Mail'e göre, Leicester City'nin eski defans oyuncusuna Manchester United, takımdan ayrılması için yaklaşık 12 milyon Euro gibi bir bedel önerecek. Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan İngiliz stoperin derhal takımdan ayrılması için her yolu deneyecek.

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