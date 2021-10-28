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Spor

Harry Maguire: Yenilginin etkilerini üzerinizden kolayca atamazsınız

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Liverpool'a 5-0 kaybettikleri maç hakkında konuştu.

28 Ekim 2021 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:57
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Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, 5-0 kaybettikleri Liverpool maçı için açıklamalarda bulundu.

"YENİLGİNİN ETKİLERİNİ KOLAYCA ATAMAZSINIZ"

Farklı yenilginin etkilerini atlatmanın kolay olmadığını dile getiren İngiliz savunmacı, "Bizim için zor bir hafta oldu. Özellikle önemli bir rakibe kaybettiğinizde yenilginin etkilerini üzerinizden kolayca atamazsınız. Böyle bir mağlubiyet almak bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu." dedi.

"EMİNİM TARAFTARLARIMIZ DESTEK OLACAKLARDIR"

Takım birlikteliğini korumaları gerektiğini söyleyen Maguire, "Çok önemli toplantılar yaptık, maçı ve yediğimiz golleri analiz ettik. Nasıl ilerleyeceğimizi düşündük. Şimdi en önemli şey takımdaki birlikteliği korumak. Tottenham maçında taraftarımızın yanımızda olacağını biliyoruz. Eminim şarkılarla bize destek olacaklardır." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ SEZONUN BAŞINDAYIZ"

Başarılı olacaklarını iddia eden takım kaptanı, "Premier Lig'de oynanacak daha çok maç var. Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralamamız iyi. Henüz sezonun başındayız ve bu sezon hala başarılı olabileceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.

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