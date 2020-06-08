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Spor

Harry Wilson, sezon sonuna kadar Bournemouth'ta

İngiliz temsilcisi Bournemouth, Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini liglerin koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını açıkladı.

IHA08 Haziran 2020 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:47
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Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool’dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson’ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran’da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.

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