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Spor

Harun Kavaklıdere'nin forma hasreti

TFF 1. Lig temsilcsi Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında takıma katılan Harun Kavaklıdere, bir kez bile forma şansı bulamadı.

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:44
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Ara transfer döneminin son gününde Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda da kendi kulübünde hiç oynayamamıştı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Harun imza attıktan sonra çıktıkları 8 karşılaşmada genç futbolcuyu kadroya almadı. Son olarak 15 Mart'ta iç sahada 2-2 sona eren İstanbulspor maçında kadroya giren Harun, 90 dakika yedek kulübesinde bekledi. Genç futbolcu, koronavirüs salgınıyla ara verilen lig yeniden başladıktan sonra süre almayı bekliyor.

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