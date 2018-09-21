Harun Tekin 38 Alper Potuk 27 kez topla buluştu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile mücadele etti. Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Fenerbahçe'de Alper Potuk da hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-Lacivertli takımda Hırvatistan deplasmanında Alper Potuk ilk 11'de başladı. Ancak başarılı oyuncu fazla etkili olamazken çok az topla buluştu.

Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan isimler arasında Alper Potuk, kaleci Harun Tekin'den bile daha az topla buluştu. Harun Tekin 38 kez topla buluşurken Alper Potuk ise 27 kez topa dokunabildi. Bir başka deyişle Harun Tekin dışında Fenerbahçe'de en az topla oynayan oyuncu Alper Potuk oldu.

Dinamo Zagreb atağında Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında iki futbolcu çarpıştı.

Dinamo Zagreb futbolcusu topu aldı ve ceza sahası içinde bomboş durumdaki Hajrovic'e pas attı. Hajrovic ise topu ağlara gönderdi. Hajrovic kariyeri boyunca Avrupa kupalarında ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Hajrovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 12 maçta 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.