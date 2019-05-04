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Harun Tekin: Bizim kaderimiz bu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanılan ve Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Harun Tekin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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30 yaşındaki tecrübeli eldiven, maçın başında yediği hatalı gole atıfta bulunarak, "Bugün herhalde en çok sevinenlerden biri benim. Hata her zaman olur ama böyle kötü bir zamanda olması benim için de kötü oldu. Camiadan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Devre arasında da arkadaşlarım destek oldu. Kazandığımız için mutluyum." dedi.

"BİZİM KADERİMİZ BU, ÖZÜR DİLERİM"

Harun, konuşmasının devamında yaşadıklarının kalecilerin kaderi olduğunu dile getirirken bunun için taraftardan özür diledi ve, "Bizim kaderimiz bu. Forvet oyuncusu topu kaybetse, en fazla atak olur. Ama bizde böyle. Camia olarak kötü bir zamandan geçiyoruz ve böyle bir şey olduğu için özür diliyorum, bana destek olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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