Harun Tekin maç başına tam 6 kurtarış yapıyor!

Bu sezon Fenerbahçe’ye Bursaspor’dan transfer edilen Harun Tekin de çaresiz bir dönem yaşıyor.

Ligin en çok gol yiyen takımlarından olan Fenerbahçe’de kaleci Harun’un tüm çabaları neredeyse karşılıksız kaldı. Maç başına en az 6 kurtarış yapan, sezon genelinde 2 penaltı kurtaran Harun, yüzde 70’lik bir kurtarış yüzdesiyle de oynuyor. Ayrıca ligde Kayserispor’a karşı 9 kurtarış yaptığı maçta ligin en iyi kaleci performansını sergilemişti.