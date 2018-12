Harun Tekin: Penaltılarda özel bir şeyim yok, sadece rakibi izliyorum

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Giresunspor maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Penaltılardaki başarısı hakkında konuşan Tekin, "Ben de takıma biraz geç katıldım. Bir uyum süecim vardıi o uyum sürecini atlattığımı düşünüyorum. Penaltılarda özel bir şeyim yok, sadece rakibi izliyorum, hislerimi kullanıyorum. Bu başarı için de mutluyum" dedi.

Milli formayı terletmek istediğini belirten başarılı filebekçisi, "Uzun yıllardan beri Milli Takım'a gidiyordum ama şu an çağırılmıyorum. Ben orayı hak ettiğimi düşünüyorum ama bu kararı orada bulunanlar verecek" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'deki kötü gidişattan da bahseden tecrübeli oyuncu, "Takım olarak kötü gidiyoruz ve Fenerbahçe'ye yakışmayacak durumdayız. Takım halinde bir şeyler yaparsak beni de takım arkadaşlarımı da etkiler. Biz çok büyük bir camiayız, her maçı kazanmak ve her sezon şampiyonluk isteriz. Şu anki durum bize yakışmıyor, elimizden geleni yapmalıyız. Taraftara karşı çok mahcubum. Onlar bizi hep desteklişyorlar ama biz karşılık veremiyoruz. Onları bu duruma biz düşürdük ama yine çıkaran da biz olacağız. Her maç çok önemli. Son 3 maçı kazanıp devreyi güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli takım ile birlikte başarılı olmak istediğinin altını çizen Harun, "Buraya gelmeden önce hedeflerim arasında daha büyük bir takımda oynamak vardı. Milli Takım'a da gidiyorduma ama çok fazla forma şansı bulamıyordum. Burada çok büyük hedeflerim var, başarılı olmak istiyorum. Fenerbahçe ile, Avrupa'da ve Süper Lig'de başarılı olmak istiyorum." diye konuştu.

Altınordu'dan transfer edilen genç filebekçisi Berke Özer ile ilgili düşüncelerini de aktaran başarılı kaleci, "Berke kardeşimi çok seviyorum. Ona da elimden gelen yardımı yapmaya çalışuyorum. İnşallah kendini çok geliştirir ve devam eder." dedi.