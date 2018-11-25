Harun Tekin: Sahada kazanacak fazla bir şey yapamadık

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede takımının en iyi isimlerinden biri olan Harun Tekin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Harun, "Buraya kazanmak için geldik ama kazanamadık. Çok üzgünüz. Sahada kazanacak fazla bir şey yapamadık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama olmadı" dedi.

Rodallega'nın kurtardığı penaltısı için de konuşan kaleci, "Penaltıda atan daha avantajlı. Rakipleri izliyorum. Penaltı bir his meselesi, tabii bir de son ana kadar bekliyorum" ifadelerini kullandı.