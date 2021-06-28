28 Haziran 2021 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:22

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe forması formasını giyen Harun Tekin ile kadrosunu güçlendirdi. İstanbul ekibi, deneyimli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

32 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.