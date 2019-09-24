Hasan Ali & Moses müjdesi

Ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusunun derbide forma giymeyecek olmasıyla şok yaşayan Sarı-Lacivertliler’in imdadına Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses yetişti. Audi Cup’ta oynanan B.Münih maçında sakatlanan Hasan Ali, dün antrenmanda tam 2 ay sonra takımla çalıştı. Ligin ilk haftasındaki Gazişehir mücadelesinde ön üst adale kısmında oluşan yırtık nedeniyle Başakşehir, Trabzon, Alanya ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Moses’ın da iyileştiği ve Galatasaray’a karşı takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, hazır olmaları halinde iki yıldıza da derbide görev vermesi bekleniyor.