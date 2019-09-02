Hasan Ali Galatasaray maçıyla dönüyor
AUDİ Cup’ta Bayern Münih maçında ayak taban zarı yırtılan Fenerbahçe’nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım’a yoğun tedavi uygulanıyor.
- STAR SPOR
Ligin ilk üç maçında forma giyemeyen Hasan Ali’nin, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında da oynayamayacağı açıklandı. 29 yaşındaki oyuncunun 6.haftada Galatasaray ile oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Özel programla çalışmalarına devam eden Hasan Ali, “Formamı çok özledim. İnşallah Galatasaray maçına yetişirim” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.