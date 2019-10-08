Hasan Ali gelince Dirar’a operasyon
FITIK ağrıları çeken, ancak takımın tek sol beki Hasan Ali Kaldırım da sakat olduğu için mecburen bu bölgede forma giyen Dirar’ın ameliyat tarihi netleşmedi.
- Star Spor
Tedavisi son aşamaya gelen Hasan Ali’nin takıma dönüş tarihini bekleyen Faslı futbolcu, olumlu haber geldiğinde hemen bıçak altına yatacak. Hasan Ali’nin sakatlığında Dirar asıl mevkisi olmamasına ragmen sol bekte görev yapıyor. Bu arada Kanarya devre arasında yeni bir sol bek için arayışlara başladı.
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