Hasan Ali Kaldırım, aday kadrodan çıkartıldı
Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Hasan Ali Kaldırım aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın sol arka adalesinde sakatlığı bulunduğu belirtildi.
Ay-yıldızlı ekipte sabah saatlerinde Serdar Aziz ile Hakan Çalhanoğlu da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.