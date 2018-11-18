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Hasan Ali Kaldırım, aday kadrodan çıkartıldı

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Hasan Ali Kaldırım aday kadrodan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın sol arka adalesinde sakatlığı bulunduğu belirtildi.

Ay-yıldızlı ekipte sabah saatlerinde Serdar Aziz ile Hakan Çalhanoğlu da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

(AA)

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